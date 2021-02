Vaccino anti coronavirus in Italia

Oltre 2,5 milioni di somministrazioni I dati del 7 febbraio sulle vaccinazioni: il totale tocca quota 2.535.295. Il numero complessivo delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose) invece è di 1.115.022. La Lombardia ha somministrato in totale oltre 425 mila dosi, l’89,5% di quelle consegnate.

Tocca quota 2.535.295 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, e aggiornati alle 15.01 di domenica 7 febbraio . Vaccino inoculato a 1.595.793 donne e 939.502 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è di 1.115.022. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.759.683), seguito da personale non sanitario (496.112), ospiti delle strutture sanitarie (260.067) e over 80 (19.433).

Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d’Aosta (102,1%), Campania (95,4%), Piemonte (95,2%), quella con la minore percentuale è la Liguria (68,3%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo (84,6%), Basilicata (77,2%), Calabria (73%), Campania (95,4%), Emilia-Romagna (92,6%), Friuli Venezia-Giulia (85,7%), Lazio (82,9%), Liguria (68,3%), Lombardia (425.195 dosi somministrate su 474.870

consegnate, 89,5%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA