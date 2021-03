Vaccino anti Covid, azienda bergamasca produce gli intermedi di due eccipienti L’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bergamo ha autorizzato un’importante azienda della nostra provincia all’impiego di alcol etilico assoluto puro in esenzione d’imposta.

Si tratta del primo step per la produzione del vaccino anti-Covid in Italia, al quale potrebbe seguire nei prossimi giorni l'arrivo di altro materiale.

L’azienda potrà utilizzare, in esenzione d’imposta, fino a 64.500 litri di alcol etilico assoluto puro «per produrre – si legge in una nota di Adm – gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-Covid 19 approvati dall’Ema».

«La richiesta di utilizzare alcol etilico ed alto grado di purezza da parte dell’azienda in questione – aggiunge la nota – è retta da finalità igienico-sanitarie, in particolare dalla necessità di evitare la presenza di residui potenzialmente tossici per l’utilizzo umano nelle specialità farmaceutiche».

