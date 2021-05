Vaccino anti Covid, Bertolaso: «A fine maggio le prenotazioni per gli under 50» Le parole del coordinatore della campagna regionale in un’intervista su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 12 maggio.

Scatterà a fine maggio il via alle prenotazioni per il vaccino anti Covid agli under 50 lombardi. Lo dice Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale della Lombardia, in un’intervista su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 12 maggio. «Per fine mese direi che è sicuro – spiega Bertolaso nell’intervista realizzata da Dino Nikpalj –. Noi dobbiamo seguire le indicazioni del generale Figliuolo e insieme a lui abbiamo concordato la scorsa settimana di aprire le prenotazioni per la fascia 50-59. Oggi possiamo definirci i migliori e più coerenti alleati nella sua campagna vaccinale».

Bertolaso spiega che in questo momento «siamo a 85 mila dosi al giorno ma potremmo farne 140 mila se ce ne fossero a sufficienza». La Lombardia effettua «circa il 18-20% di tutte le vaccinazioni che si fanno nel Paese anche se dovremmo attestarci al 17. Quindi siamo pure sopra la media nazionale».

