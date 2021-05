Vaccino anti Covid, da mezzanotte il via

alle prenotazioni per la fascia 50-59 anni Lombardia, in apertura le adesioni per i 50-59enni. Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso.

Prenderanno il via dalla mezzanotte di oggi, domenica 9 maggio, sul portale di Regione Lombardia, le prenotazioni per effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59enni. Lo spiegano fonti della Direzione Welfare di Regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana aveva annunciato giovedì scorso l’avvio delle prenotazioni per la fascia di età 50-59 da lunedì.

I nati tra il 1962 e il 1971 potranno prenotare l’appuntamento tramite gli ormai collaudati sistemi (portale di Poste italiane prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, portalettere, sportelli Atm di Poste Italiane e numero verde 800.894545). Si stima una platea di circa 1,6 milioni di persone in Lombardia e di quasi 177 mila in Bergamasca (numeri che vanno però scorporati dalle categorie già vaccinate o per le quali sono in corso le somministrazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA