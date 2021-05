Vaccini, da mezzanotte in Lombardia prenotazioni per la fascia 40-49 anni La campagna si apre ai nati dal 1972 al 1981, il via ufficiale da mezzanotte, ma potrebbe scattare anche prima, verso le 22. Resta sempre attiva la possibilità di adesione per le altre categorie già in corso. Articolo in aggiornamento.

«Da giovedì 20 maggio aperta la prenotazione per la vaccinazione anti Covid-19 per la fascia 40-49 anni», lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lombardia, confermando l’annuncio dei giorni scorsi. «Rimane sempre attiva – aggiunge – la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso». L’orario ufficiale della partenza ancora non c’è, dovrebbe coincidere con la mezzanotte tra mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, ma la finestra potrebbe aprirsi anche prima, verso le 22 di mercoledì.

A questa classe d’età appartengono 1,5 milioni di lombardi, di cui circa 169 mila residenti in provincia di Bergamo; è la seconda fascia demografica più consistente dopo il decennio 50-59 anni per cui le immunizzazioni sono in corso. Del milione e mezzo di lombardi tra i 40 e i 49 anni, però, circa 165 mila (poco più del 18%) hanno già ricevuto almeno una dose perché inseriti in categorie con precedenza, dai fragili agli operatori sanitari, dalle forze dell’ordine agli insegnanti. Da giovedì 27 maggio saranno invece disponibili le agende per i 30-39enni, dal 2 giugno scatterà l’adesione dai 16 ai 29 anni.

Per prenotare online basta sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità:

Tramite sportello Postamat, anche per chi non è correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

Con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

Telefonando al numero verde 800 894545

Per maggiori informazioni: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc

