Vaccino: arrivano 1,5 milioni di dosi Pfizer. La consegna a Orio al Serio. Lombardia, pronti ad aprire prenotazioni per gli under 65 Superate le 2,5 milioni di dosi somministrate in Lombardia. L’arrivo di una nuova fornitura di vaccini anti Covid è previsto in alcuni aeroporti italiani tra cui Bergamo - Orio al Serio nella mattinata di mercoledì 21 aprile.

«Inizierà oggi (mercoledì 21 aprile ndr) la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer: l’arrivo è previsto in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia». Lo rende noto il commissariato all’emergenza Covid. «Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione».

«Complessivamente a ieri, abbiamo superato le 2,5 milioni di dosi somministrate. Ieri, in tutti i centri vaccinali abbiamo fatto 65mila dosi. Un risultato buono, superiore al target fissato dalla struttura commissariale. Possiamo confermare le 100mila vaccinazioni per le prossime settimane» ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso dell’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo in corso nella mattinata di mercoledì 21 aprile. «Il tema rimane sempre quello della fornitura dei vaccini. Siamo, non dico contingentati, ma tarati sulle forniture - ha aggiunto -. In questo momento abbiamo un programma fino al 6 maggio, in attesa del programma delle settimane successive. Abbiamo già somministrato, in anticipo sui tempi che ci eravamo dati, 258mila dosi per la fascia tra i 70 e i 79 anni. Abbiamo aperto le prenotazioni per i 65-70, ma siamo pronti a scendere sotto i 65 anni» ha aggiunto. «Abbiamo praticamente concluso l’operazione per gli over 80 - ha detto ancora Pavesi - e con l’aiuto dei comuni stiamo cercando di raggiungere quelli che ancora non lo erano stati. Dobbiamo finire quelli che vanno vaccinati a domicilio, ma ne stiamo facendo circa mille al giorno».

«Tra fragili e caregiver - ha concluso il dg -, abbiamo somministrato dosi a 112mila persone e siamo ancora a metà dell’elenco Inps e ci vorranno alcune settimane per concludere questa platea».

