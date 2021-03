Vaccino Covid, Adm supporta la filiera

della produzione: alcol senza accisa I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo hanno autorizzato un’importante azienda farmaceutica italiana all’impiego di alcool etilico assoluto puro in esenzione d’imposta (accisa) per produrre gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-Covid 19 approvati dall’Ema.

«I funzionari dell’Agenzia Adm di Bergamo hanno autorizzato un’importante azienda farmaceutica italiana, con sede nel territorio bergamasco, all’impiego di alcool etilico assoluto puro in esenzione d’imposta (accisa)». È quanto riporta una nota diffusa nella mattinata i giovedì 18 marzo dall’Agenzia delle Dogane. «A seguito dell’autorizzazione ottenuta – si legge –, l’azienda richiedente potrà utilizzare, in esenzione d’imposta, fino a 64.500 litri anidri di alcole etilico assoluto puro per produrre gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-Covid 19 approvati dall’Ema, in applicazione di quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 504/95 e dell’art. 7 del D.M. 524/96. L’Autorizzazione è stata concessa con massima prontezza, previo parere conforme della Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Laboratori».

«La richiesta di utilizzare alcole etilico ad alto grado di purezza da parte dell’azienda in questione è retta da finalità igienico-sanitarie, in particolare dalla necessità di evitare la presenza di residui potenzialmente tossici per l’utilizzo umano nelle specialità farmaceutiche. Adm in prima linea accanto alle aziende impegnate in settori strategici, come quello farmaceutico, oggi essenziali più che mai per tutelare la salute della collettività».

