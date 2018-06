Val Brembana, lunghe code al rientro

Tutti fermi ai Ponti di Sedrina Code al rientro dalla Val Brembana per chi ha deciso di trascorrere il 2 Giugno fuori città.

Lunghe code ai Ponti di Sedrina intorno alle 19 di sabato 2 giugno. Per chi ha scelto come meta di una gita fuoriporta la Valle Brembana, attenzione a scegliere con cura l’orario di rientro a casa: purtroppo ci sono lunghe code verso Bergamo. Per la verità non sono una novità nel weekend per chi sceglie di dirigersi verso San Pellegrino e oltre. Le code sono state segnalate anche sul gruppo Facebook Viabilità in Valle Brembana sia stamattina all’andata sia al rientro in serata e alcuni lettori hanno fatto dell’ironia sul fatto che si passa la vita in coda non solo nel weekend ma anche durante la settimana. La viabilità è ritornata regolare dopo circa un’ora.

