Valbondione, cade mentre ciaspola

Ragazza soccorsa con l’elicottero L’intervento è partito a mezzogiorno di domenica 29 dicembre. Altri cinque interventi dei soccorritori sulle piste dei comprensori sciistici orobici.

È caduta mentre ciaspolava nei pressi del rifugio Mirtillo a Valbondionee si è ferita in maniera abbastanza grave, tanto che è stato necessario chiamare l’elisoccorso.

Le notizie sono ancora molto frammentarie, l’elicottero proveniente da Brescia la sta portando in ospedale in codice rosso.

Seguono aggiornamenti.

Mattinata di lavoro per i soccorsi sulle piste con diversi interventi sui comprensori della nostra provincia. Alle 10.45 a Colere elicottero in azione per soccorrere un 16enne portato in codice giallo al Papa Giovanni.

Alle 10.50 ambulanza sulle piste del passo della Presolana, in questo caso infortunio per un 13enne che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Piario.

Alle 11.20 intervento di un’altra ambulanza a Foppolo per soccorrere una donna di 30 anni caduta malamente sulle piste.

Alle 12.40 sempre a Valbondione ma questa volta sulla pista del sole ennesima ambulanza per uno sciatore infortunato in codice giallo.

