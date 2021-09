Val Camonica, cade in montagna durante un’escursione: muore 54enne Ha 54 anni l’uomo della Valle Camonica che è morto, precipitando in montagna, mentre si trovava in cordata con alcuni amici, in provincia di Brescia.

Tragico incidente in montagna domenica 12 settembre. Poco dopo le 9.30 un uomo residente in Valle Camonica è morto precipitando dalla vetta del monte Pizzo Badile camuno, nel comune di Ceto, in provincia di Brescia.

La vittima è un 54enne, conosciuto anche in Bergamasca, ed è caduto mentre si trovava in cordata con una compagnia di amici. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso alpino e i carabinieri di Breno.

