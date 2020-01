Valle Brembana, incidente in montagna

50enne cade sul monte Avaro, è grave L’incidente è avvenuto verso le 12.15 di domenica 5 gennaio sul monte Avaro in zona baita della Croce.

Un altro incidente in montagna, questa volta è accaduto in Val Brembana. Un escursionista è caduto sul monte Avaro sopra Cusio in zona baita della Croce e si è ferito gramente. Sul posto è arrivato l’elisoccorso da Sondio e il Soccorso Alpino della Valle Brembana.

Seguono aggiornamenti.

