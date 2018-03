I Vigili del fuoco in azione a Clusone (Foto by Fronzi)

Valle Rossa, alberi caduti sulla strada

Intervento sotto la neve nella notte I Vigili del fuoco in azione nella notte di martedì 20 marzo per liberare la carreggiata intralciata da alberi e neve.

Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco di Gazzaniga in Valle Rossa nella notte tra martedì 20 marzo e mercoledì 21 marzo. I pompieri sono stati impegnati per almeno due ore per liberare la carreggiata, tra Cene e Bianzano, in Val Rossa interrotta dalla caduta di due alberi e rami per l’intensa nevicata.

