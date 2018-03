Valtesse, investito bimbo di 4 anni

Moto lo travolge fuori dalla biblioteca È successo giovedì 22 marzo in via Solari a Bergamo. Sul posto l’ambulanza e un’automedica.

L’incidente si è verificato verso le 16.30 in via Solari nel quartiere di Valtesse a Bergamo. Un bambino di 4 anni è stato investito da una moto guidata da un 50enne di Bergamo. La dinamica ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Bergamo. Sembra che il bimbo accompagnato dalla madre fosse nei pressi delle strisce perdonali appena fuori dalla biblioteca e abbia attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva la moto che lo ha colpito in pieno, finendo poi la sua corsa contro un’auto parcheggiata ai margini della carreggiata. Mamma e motociclista sono illesi mentre il bimbo è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni. Non è in pericolo di vita.

