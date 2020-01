Valtorta, esplode bombola di gas - Foto

Abitazione distrutta, ferito un ottantenne Il rogo intorno alle 14 di lunedì 6 gennaio: l’anziano ustionato nella parte superiore del corpo.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di lunedì 6 gennaio in un appartamento di Valtorta. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14 in via Grasso, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas: ferito un uomo di 80 anni, A. R. , che ha riportato ustioni di 2° grado al volto e alla testa e di 1° grado al collo e al torace. L’anziano è stato trasportato in elicottero all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri.

