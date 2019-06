Vandali in città: statua spezzata a metà

e lucchetti sulla fontana del Contarini Al parco Caprotti di via Verdi danneggiata una delle statue; in Città Alta lucchetti attaccati alla catene della fontana di piazza Vecchia.

Una statua spezzata a metà e danneggiata, lucchetti agganciati alle catene di una delle fontane storiche della città. Purtroppo anche Bergamo deve fare i conti con i raid di qualche vandalo, che «si diverte» a rovinare pezzi del patrimonio artistico della città. Andiamo con ordine. Al parco Caprotti, in via Verdi, a una statua rappresentante una figura femminile sono stati staccati parte del busto e la testa, oltre alle due ceste che reggeva tra le mani (potete vederlo nella foto che abbiamo pubblico in alto): la parte staccata è stata poi imbrattata con dei con colori (forse vernice spray) rossi e bluastri. Non si sa quando il raid sia stato messo a segno, la statua oggi, lunedì 3 giugno, è stata trovata in queste condizioni dai frequentatori del parco.

Altro colpo in Città Alta, in piazza Vecchia. Attaccati alla catene della fontana del Contarini sono stati trovati del lucchetti, come mostra la foto che pubblichiamo qui in sotto. Un po’ come Ponte Milvio a Roma, dove campeggiano lucchetti attaccati dalle coppie, a testimonianza del loro legame, ai lampioni e sui muretti. Ci auguriamo che alla fontana del Contarini non tocchi la stessa sorte e che il Comune provveda a rimuoverli e a sistemare la statua del parco Caprotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA