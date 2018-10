Vecchioni, cinque minuti da brividi -Video

Canta «ragazzo sogna» in Città Alta Ospite d’eccezione al Graduation Day per celebrare i 50 anni dell’Università di Bergamo il contautore brianzolo prima parla di amore e poi dedica ai laureati riuniti in piazza Vecchia «Sogna, ragazzo sogna». Guarda il video.

Gli studenti in tocco e toga hanno ricevuto gli attestati in Piazza Vecchia domenica 7 ottobre. Nell’evento organizzato nell’ambito del 50° anniversario dell’Universuità di Bergamo, ospite d’eccezione Roberto Vecchioni che ha parlato agli studenti e poi ha dedicato loro «Sogna, ragazzo sogna». Guarda la toccante interpretazione voce e chitarra che ha commosso i presenti.

Ecco il testo della canzone.

E ti diranno parole rosse come il sangue

Nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo

Che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti

Che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti

Che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo

E credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo

Non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l’amore, ragazzo

Ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno

A volte c’è qualcuno che deve vederlo

Sogna, ragazzo sogna

Quando sale il vento

Nelle vie del cuore

Quando un uomo vive

Per le sue parole

O non vive più

Sogna, ragazzo sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo

Non lasciarlo andare sogna fino in fondo

Fallo pure tu

Sogna, ragazzo sogna

Quando cade il vento ma non è finita

Quando muore un uomo per la stessa vita

Che sognavi tu

Sogna, ragazzo sogna

Non cambiare un verso della tua canzone

Non lasciare un treno fermo alla stazione

Non fermarti tu

Lasciali dire che al mondo

Quelli come te perderanno sempre

Perchè hai già vinto, lo giuro

E non ti possono fare più niente

Passa ogni tanto la mano

Su un viso di donna, passaci le dita

Nessun regno è più grande

Di questa piccola cosa che è la vita

E la vita è così forte

Che attraversa i muri per farsi vedere

La vita è così vera

Che sembra impossibile doverla lasciare

La vita è così grande

Che quando sarai sul punto di morire

Pianterai un ulivo

Convinto ancora di vederlo fiorire

Sogna, ragazzo sogna

Quando lei si volta

Quando lei non torna

Quando il solo passo

Che fermava il cuore

Non lo senti più

Sogna, ragazzo, sogna

Passeranno i giorni

Passerrà l’amore

Passeran le notti

Finirà il dolore

Sarai sempre tu

Sogna, ragazzo sogna

Piccolo ragazzo

Nella mia memoria

Tante volte tanti

Dentro questa storia

Non vi conto più

Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio

Sulla scrivania

Manca solo un verso

A quella poesia

Puoi finirla tu

