Vende auto ma è una truffa

Prende i soldi e scappa L’uomo si fa consegnare 15 mila euro e lascia i due acquirenti davanti a un’agenzia di pratiche in via Paglia a Bergamo.

«Prendi i soldi e scappa»: la vicenda ha solo il titolo del film di Woody Allen che raccontava le vicende di un improbabile rapinatore. Perché in questo caso il truffatore è stato molto abile, lasciando le due vittime ad aspettarlo invano sul marciapiede, mentre lui fuggiva con l’auto e i soldi.

Ci hanno pure messo un quarto d’ora, per capire di essere stati truffati. Poi hanno chiamato il 112. Tutto è successo mercoledì 2 agosto in mattinata: due indiani di 34 e 48 anni, residenti a Roma, sono arrivati in stazione per incontrare il venditore di una Volkswagen Sharan, che aveva messo un annuncio su un sito specializzato.

