Vende una Lancia Y su subito.it

É una truffa: bergamasca denunciata C’è anche una bergamasca, residente in provincia, tra le persone denunciate per truffa su subito.it e scoperte dalla polizia.

Lo segnala il sito lecceprima.it e il sito leccenews24.it. Tre persone sono state denunciate al termine delle indagini condotte dalle forze dell’ordine dopo fittizie operazioni di compravendita partite da offerte inserite sul sito on line.

La truffa che coinvolge la bergamasca risale all’ottobre scorso: l’acquirente aveva versato l’intero importo richiestogli più una somma per il passaggio di proprietà, per un totale di 2mila 760 euro senza poi riuscire a contattare il venditore per la consegna di una Lancia Y. Attraverso l’iban utilizzato per la transazione economica gli agenti sono risaliti a una donna residente in provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA