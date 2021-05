In arrivo altre 13.300 dosi di vaccini per la provincia di Bergamo Tra venerdì 14 maggio e lunedì 17 i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, le consegneranno alle tre Asst bergamasche.

Arriveranno a destinazione venerdì 14 maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna alle tre Asst bergamasche di 7.500 dosi di vaccini di cui 4.400 dosi di AstraZeneca e 3.100 di Johnson&Johnson. Lunedì 17 maggio saranno consegnate presso le stesse strutture ulteriori 5.800 dosi di Moderna. In totale il Corriere Sda in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà tra domani e lunedì in Lombardia 137.300 dosi di cui 49.300 dosi di vaccini AstraZeneca, 26.800 dosi di Johnson&Johnson e 61.200 dosi di Moderna.

