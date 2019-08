Venerdì torna il maltempo

Possibili temporali e forte vento Ancora temporali in arrivo sulla Bergamasca, sia per la giornata di venerdì 2 agosto sia per sabato quando poi la situazione dovrebbe poi migliorare.

Domenica invece l’ulteriore recupero dell’alta pressione favorirà una giornata sostanzialmente stabile per tutti, ad eccezione di una lieve e locale variabilità diurna sulle zone di montagna in genere. L’Aeronautica militare ha emesso l’avviso per «fenomeni intensi», ossia di temporali associati a grandine e colpi di vento. La provincia bergamasca dovrebbe essere coinvolta dalla pioggia già da venerdì mattina e per buona parte della giornata. Anche le temperature subiranno una brusca ridimensionata da venerdì mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA