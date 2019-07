Vento e grandine in arrivo

«Attenti alle tendostrutture» Il Centro meteo lombardo lancia l’allarme: previsti fenomeni intensi per sabato 6 luglio in serata. «Si curi la stabilità delle strutture alle sagre».

«Stante la giornata e l’orario (innumerevoli le attività serali organizzate sabato in serata-notte), suggeriamo di valutare con la massima cura la stabilità e la sicurezza delle eventuali strutture temporanee allestite all’aperto». Così l’avviso del Centro meteo lombardo per la serata di sabato 6 luglio sulla nostra provincia, in particolare per le valli.

Sono infatti previste «criticità, ovvero forti e improvvise raffiche di vento, possibilità di grandine di grosse dimensioni, precipitazioni localmente abbondanti». La finestra di maggiore attenzione sarà dalle 20 alle 24 per il settore alpino e pedemontano, dalle 23 alle 3 per il settore padano orientale.

Comunque il caldo proseguirà anche sabato e domenica. La vera svolta è prevista per martedì con temporali che faranno abbassare le temperature fino a farle diventare piacevoli. Queste le previsioni (di 3B meteo) per i prossimi giorni in Bergamasca. Sabato splenderà ovunque il sole con un caldo «piuttosto fastidioso». Le temperature toccheranno i 32-33 gradi anche se quelle percepite saranno di due-tre gradi in più. Domenica la Pianura sarà ancora soleggiata, sulle valli e sulle Orobie si inizierà a registrare invece qualche temporale che si ripeterà lunedì. A inizio settimana, invece, in Pianura non dovrebbe ancora piovere: si dovrebbe registrare solo qualche annuvolamento ma il caldo rimarrà afoso.

La svolta è prevista per martedì quando tutta la Bergamasca sarà interessata da temporali che faranno abbassare la colonnina del termometro fino a sette gradi sulle Orobie e che saranno il preludio di una restante parte della settimana con un clima più gradevole.



