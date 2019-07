Fulmine scatena incendio sullo Scanapà

Albero abbattuto, traffico in tilt a Valtesse Pioggia forte in città ma anche a Sorisole, Almè e Ponteranica nel pomeriggio di martedì 9 luglio. Fulmine scatena incendio nei pressi di Castione della Presolana. Le previsioni per le prossime ore: temperature giù anche di 10 gradi.

Cielo nero, pioggia e vento forte: in Bergamasca nel pomeriggio di martedì 9 luglio è arrivata la nuova ondata di maltempo annunciata con largo anticipo dai meteorologi e dalla Protezione civile. Temporali, colpi di vento e grandinate hanno colpito la zona della Roncola di Treviolo, della piana di Sorisole e Ponteranica, ma anche le valli, in particolare la Valle Imagna e Seriana. Grandine a Selvino. Un albero caduto per il vento ha bloccato il traffico sulla circonvallazione Plorzano in zona Valtesse.

Cielo nero sopra il cantiere dello stadio

(Foto by Nicola Rocchetti)

La Roncola di Treviolo

Sorisole

Via Finazzi a Bergamo

(Foto by Colleoni)



(Foto by Colleoni)



(Foto by Colleoni)

Un fulmine ha scatenato un incendio sullo Scanapà sopra Castione della Presolana: gli uomini dell’antincendio boschivo del Corpo Volontari Presolana hanno lavorato nel pomeriggio di martedì 9 luglio lungo i pendii del Monte Scanapà per spegnere il focolaio di incendio. Un rogo si è sviluppato lungo i prati scoscesi. L’allarme è scattato intorno alle 14.30. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30. Intervenuto l’elicottero della Regione Lombardia con cui sono stati effettuati sei lanci di acqua dall’alto.

Il Corpo volontari della Presolana al lavoro sullo Scanapà

Secondo gli esperti di 3BMeteo nel pomeriggio i fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente forti su tutta la Val Padana, da Ovest a Est, ma in particolar modo sull’Emilia Romagna e tra Piemonte e Lombardia. Possibili forti temporali su Torino, Alessandria, Milano, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Bologna, Modena, Ferrara. Associati ai temporali anche grandine e colpi di vento. In nottata ancora piogge e temporali, localmente forti.

Ecco cosa ci aspetta invece nei prossimo giorni. Mercoledì 10 luglio al Nord al mattino ultimi temporali tra basso Piemonte ed Emilia Romagna localmente anche forti in Romagna ma in graduale assorbimento. Nuvolosità irregolare altrove con schiarite sulle Alpi. Nel pomeriggio ampie schiarite un po’ ovunque salvo variabilità e qualche sporadico piovasco sulle Alpi occidentali. Bel tempo la sera.

Secondo le previsioni di 3BMeteo «l’arrivo di correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa metterà fin al gran caldo di questi giorni. Seppur con gradualità tutta l’Italia sarà interessata dal calo termico. Toccherà prima al Centro Nord e infine entro giovedì 11 luglio anche al Sud. L’abbassamento delle temperature sarà notevole su alcuni settori, si potranno perdere fino a 10°c in meno o persino di più. Oltre alle temperature scenderà anche l’umidità dell’aria che sta creando condizioni di calura opprimente su molte regioni».

