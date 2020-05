Spostamenti tra Regioni dal 3 giugno

Intesa tra i governatori sulle riaperture Stasera nuovo vertice tra governo e Regioni in vista della riapertura di lunedì 18 maggio. Lombardia punta alla riapertura degli esercizi commerciali.

«Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che è il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di venerdì 15 maggio a tutti i governatori e che si è dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedì 18 maggio, quando alcune nuove attività produttive potranno ripartire con linee guida condivise». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vista della nuova riunione in programma questa sera tra le Regioni e il Governo. «La Lombardia - spiega Fontana - conferma la volontà di voler riaprire le attività previste per il 18 maggio: ciò avverrà nel rispetto della sicurezza sanitaria. Sono certo che sia i cittadini, sia gli operatori dei vari settori sapranno comportarsi in modo responsabile e nel rispetto delle regole».

Nuove regole sugli spostamenti regionali e interregionali, riapertura degli esercizi commerciali, margini di discrezionalità per le Regioni sull’applicazione dei protocolli dell’Inail per la sicurezza. Sono queste, in sintesi, le linee guida del decreto legge valido fino al 31 luglio che dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri in serata dopo un complesso confronto mattutino tra Regioni, premier, e i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali).

Ulteriori dettagli sulle nuove disposizioni saranno precisati in un Dpcm, atteso entro domenica. Da lunedì 18, quindi, è prevista la riapertura al pubblico di tutti i negozi e - salvo limitazioni adottate in relazione a specifiche aree - ci si potrà spostare liberamente all’interno della propria regione, senza obbligo di autocertificazione. Per varcare i confini e circolare su tutto il territorio nazionale, invece, bisognerà aspettare il 3 giugno, a meno che non siano esibite ragioni di comprovata necessità per gli spostamenti.

Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione, quindi, resta solo per i soggetti sottoposti a quarantena per positività al Covid-19. Alcuni governatori del Nord hanno fatto pressione per riaprire la circolazione interregionale già da lunedì 18 maggio, ma Palazzo Chigi preferisce andare per gradi (lo sblocco parte all’indomani della festività del 2 Giugno), tenendo conto dell’evoluzione dei dati epidemiologici che saranno via via acquisiti nelle prossime settimane.

Le Regioni, sotto la propria responsabilità, potrebbero adottare protocolli differenziati riguardo alle indicazioni dell’Inail (tema al centro di un ulteriore confronto pomeridiano tra i governatori per definire una linea comune), ma rispettando i principi fondamentali sul distanziamento di sicurezza nei locali commerciali e nei luoghi di lavoro. Sono inoltre previste sanzioni da 400 a 3 mila euro per chi viola le regole, con tanto di chiusure per gli esercizi commerciali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle Regioni spetta anche il monitoraggio dell’epidemia e l’invio quotidiano dei dati al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile. In base a queste informazioni i governatori potranno «introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive». I sindaci, invece, avranno potere di chiudere temporaneamente le aree pubbliche in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza.

Novità anche per i fedeli delle confessioni religiose non cattoliche che, durante una sospensione del Cdm, hanno firmato con il governo un protocollo per la ripresa delle funzioni liturgiche a partire da lunedì prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA