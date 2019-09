Vespe e calabroni, bonifica dei pompieri

Interventi in due scuole e un cimitero Pompieri in azione questa mattina, martedì 3 settembre, al camposanto di Poscante (Zogno) e in due Materne, a Ponteranica e Scanzorosciate.

Vigili del fuoco in azione questa mattina, martedì 3 settembre, per un’invasione di vespe e calabroni. Tre gli interventi, uno a Zogno, uno a Scanzorosciate a un terzo a Ponteranica. A Zogno, frazione Poscante, i pompieri hanno bonificato l’area del cimitero dopo la segnalazione della presenza di calabroni da parte di uno dei manutentori.

Due scuole materne invece gli altri obiettivi. A Scanzorosciate intervento di bonifica per nidi di vespe e calabroni alla Materna di via Montenegrone, a Ponteranica nella Materna di via IV Novembre. L’operazione dei Vigili del fuco, intervenuti da Zogno e da Bergamo, ha riportato la situazione alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA