Via alla sanificazione delle strade-Video

Si comincia dal Villaggio degli Sposi A Bergamo viene intensificata l’opera di pulizia delle strade con un prodotto battericida, non tossico e non irritante.

Il Comune di Bergamo, viste le moltissime richieste pervenute da parte della cittadinanza, ha deciso di intensificare comunque la pulizia delle proprie strade in questi giorni, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti. La sanificazione ha avuto il via nel pomeriggio di venerdì 13 marzo a partire dal villaggio degli Sposi e si estenderà al resto della città nelle prossime ore e giorni.

La ditta Aprica, prima di utilizzare i nuovi prodotti, ha sentito il parere medico che ha confermato la non pericolosità del detergente. La soluzione non è tossica, non è corrosiva e non irrita la pelle. E’ un ottimo germicida, funghicida, battericida.

Il Comune di Bergamo consiglia comunque ai propri concittadini di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, in particolare evitando il contatto prolungato con pelle e occhi.

