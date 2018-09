Via Baschenis, demolito il benzinaio Al suo posto una rotonda anti traffico

Via Baschenis, demolito il benzinaio

Da quasi quattro anni era abbandonato, in centro a Bergamo. Aveva 80 anni esatti l’ex distributore di benzina di via Baschenis: martedì la ruspa ha impiegato poche ore per abbatterlo, lasciando sulla strada un cumulo di macerie.

Il distributore è stato chiuso perché non più in regola con le normative, che ormai impongono ai benzinai di non trovarsi sugli incroci delle strade (com’era invece quello di via Baschenis, all’intersezione con le vie Palazzolo e San Bernardino): la struttura è venuta giù in mezza giornata, sotto i colpi di un martello pneumatico. Nel 2014 il Comune ne aveva rivendicato l’area, non rinnovando più la concessione. Per un po’ di tempo si era anche discusso sul possibile riutilizzo della struttura, ipotizzando di riconvertirla in sala civica, o di destinarla a una nuova attività commerciale. Ma la posizione infelice, in mezzo a due strade, e l’eventualità di migliorare invece la sede stradale, costruendo una rotonda funzionale alla Linea C per risolvere anche il problema dell’incrocio, hanno fatto propendere il Comune verso quest’ultima soluzione.

