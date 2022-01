Via Borgo Palazzo: incendio nell’ex hotel, vigili del fuoco in azione - Video Verso le 17 di lunedì 31 gennaio rogo al penultimo piano. Nella struttura in disuso sono intervenute le squadre di Bergamo e Gazzaniga.

I vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nello stabile dell’ex Una Hotel di via Borgo Palazzo intorno alle 17 di lunedì 31 gennaio. Il rogo, secondo le prime informazioni, è divampato al penultimo piano della struttura in disuso. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica degli ambienti. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale. In corso di accertamento le cause.

Ecco il video dell’intervento

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA