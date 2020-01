Via Cornagera, arrivano i peri da frutto

Sostituiti i vecchi alberi malati - Foto Peri chanticleer saranno piantati al posto dei prunus malati di via Monte Cornangera.

Lavori in corso stamattina in via Monte Cornagera: i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo di potare 9 alberi lungo la via si sono trovati costretti a tagliare le piante, secche e attaccate da funghi che ne minano la stabilità.

Si trattano di 9 Prunus: molti rami si sono già staccati e caduti al suolo, sulla carreggiata, le potature quindi non sarebbero sufficienti per salvaguardarli. Il filare, che presenta già delle mancanze causa abbattimenti precedenti, viene quindi tagliato soprattutto per scongiurare pericoli per i passanti e per le auto.

Al loro posto il Comune pianterà nelle prossime settimane un nuovo filare di 11 Peri chanticleer, più resistenti agli attacchi dei funghi rispetto ai più delicati prunus.

I rami malati dei prunus

