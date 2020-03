«Via Crucis Via Lucis» del vescovo

«Vi consegno il dono del perdono e della benedizione» Il nostro vescovo ha celebrato la via Crucis dal Duomo di Bergamo.

La celebrazione della «Via Crucis Via Lucis» in Duomo è stata presieduta dal vescovo Francesco Beschi. Per l’occasione è stata portata in via del tutto eccezionale anche l’insigne reliquia della Sacra Spina da San Giovanni Bianco che da decenni non usciva dal paese.

«Vi consegno il dono del perdono e della benedizione, ha detto il vescovo invitando a consegnare la benedizione in famiglia ma anche delegando gli operatori sanitari di impartirla ai malati se richiesta. Il vescovo ha anche pregato per tutti i malati, gli anziani, medici, sanitari e volontari che in questo momento hanno bisogno di tutto il nostro sostegno.

