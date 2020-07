Via Gleno, malore fatale per un 35enne

Tentativo di rianimarlo durato un’ora Un 35enne, di origine straniera, è stato colto da malore nella mattinata di giovedì 30 luglio.

Hanno tentato di rianimarlo per quasi un’ora ma non c’è stato nulla da fare. Un uomo di 35 anni è morto nella mattinata di giovedì 30 luglio in via Gleno, al civico 49, nei pressi della casa di riposo, colto da un malore per strada. La tragedia è avvenuta intorno alle 7: sul posto sono intervenute subito l’auto medica da Bergamo e la Croce rossa di Seriate. Vano il tentativo di rianimare il giovane morto per un arresto cardiaco. Sul posto anche i Carabinieri del comando provinciale di Bergamo per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni l’uomo, di origine straniera, residente ad Albino, si era recato a Bergamo per incontrare alcuni conoscenti. Pare che il 35enne si sia affrettato per prendere un pullman quando è stato colto dal malore.

