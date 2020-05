Il buco che si è aperto sul manto stradale in via Gleno

Via Gleno resta chiusa al traffico

Verifica sulla situazione sotto la strada Via Gleno è chiusa al traffico: l’annuncio da parte dell’Assessore Brembilla arriva alla fine del lungo sopralluogo nella mattinata di martedì 26 maggio.

Il sopralluogo è stato necessario per verificare la situazione della strada in seguito alle segnalazioni di un principio di cedimento della via, nel tratto che costeggia il centro sportivo Coni. Lunedì 15, infatti, si è aperto un buco sul marciapiede della via e tutta la strada è a rischio cedimento: la roggia sotterranea ha di fatto eroso il terreno sottostante la strada e i tecnici del Comune di Bergamo e di Uniacque hanno lunedì sera isolato l’area e stamattina deciso per l’interruzione del traffico veicolare (il passaggio pedonale è al momento ancora consentito).

Il buco che si è aperto sul manto stradale in via Gleno

Già nel pomeriggio di martedì 26 il Comune di Bergamo interverrà con un escavatore per verificare la situazione sotto la strada e decidere l’intervento da adottare per poter poi riaprire la strada. Per poter raggiungere via Gleno è necessario quindi percorrere via Borgo Palazzo e poi svoltare su via Daste e Spalenga.

