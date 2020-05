Via libera a 2,5 milioni di mascherine

In arrivo dalla Cina, sdoganate a Bergamo Rapido sdoganamento di un carico di mascherine certificate arrivate via aerea dalla Cina.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bergamo della sede di Levate, in linea con le disposizioni vigenti, hanno effettuato lo sdoganamento diretto di diverse spedizioni di dispositivi di protezione individuale da Covid-19, per un totale di 2.482.000 mascherine chirurgiche.

I dispositivi, provenienti via aerea dalla Cina, dopo essere atterrati all’aeroporto di Malpensa, sono stati trasportati, in procedura di transito, nella provincia di Bergamo per l’espletamento delle pratiche di importazione.

Particolare attenzione è stata posta alla presenza dei requisiti di sicurezza, marchiatura CE, nella fase di controllo, al fine di garantire l’immissione in consumo di prodotti conformi. Le mascherine sono destinate a diverse società di servizi di pubblica utilità.

