Via Previtali, lite con bottiglie rotte: due feriti Venerdì sera l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. I due sono stati separati e portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo.

Sono usciti da un locale in preda ai fumi dell’alcol e hanno cominciato a litigare e a picchiarsi a calci e pugni sul marciapiede finché non sono finiti in mezzo alla strada: due giovani di 25 e 32 anni di origini boliviane ieri sera poco dopo le 22 hanno scatenato il caos tra via Previtali e via Palma il Vecchio. Prima, urlando, si sono picchiati a mani nude e poi hanno usato delle bottiglie rotte, ferendosi a vicenda. Subito i residenti hanno chiamato il Nue 112 e sono intervenuti i soccorsi in massa: due ambulanze e l’automedica del 118, due Volanti della questura e una pattuglia della polizia locale. I due sono stati separati e portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Accertamenti in corso da parte della questura.

