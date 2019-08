Traffico bloccato in via San Bernardino a causa di un’auto in divieto di sosta

Via San Bernardino, auto in divieto

Traffico bloccato da 40 minuti Circolazione in tilt a causa di una vettura lasciata nella parte alta della strada: automobilisti in coda. Si attende il carro attrezzi.

Traffico paralizzato oggi pomeriggio, venerdì 2 agosto, in centro, in via San Bernardino, a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta nella parte alta della strada, quella verso largo Cinque Vie. Gli automobilisti sono bloccati in coda da quaranta minuti. Poco fa è stato chiamato il carro attrezzi per rimuovere la vettura e sbloccare così la circolazione.

Via San Bernardino

L’auto in divieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA