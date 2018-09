Via Tiraboschi come corso Buenos Aires

La proposta di rilancio per lo shopping Senso unico, arredo urbano e marciapiedi più larghi: ecco la proposta di Ascom e Confesercenti per la riqualificazione di via Tiraboschi a Bergamo.

Senso unico, arredo urbano e marciapiedi più lunghi: così le associazioni di categoria dei commercianti - Ascom e Confesercenti - immaginano la nuova via Tiraboschi di Bergamo. La proposta di riqualificazione è sul tavolo di Palafrizzoni: da via del traffico veloce a via dello shopping come corso Buenos Aires a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA