Via Tiraboschi, fase 2 per la realizzazione degli attraversamenti: come cambia la viabilità Lavori in corso in via Tiraboschi per la fase 2 della realizzazione degli attraversamenti pedonali in porfido lungo via: da ieri i lavori si concentrano ora sulla restante parte della carreggiata, occupando due delle tre corsie della strada del centro di Bergamo.

Cambiata quindi la viabilità, compatibilmente con l’intervento in corso. Sarà previsto, quindi:

- il senso unico in direzione largo Medaglie d’Oro con obbligo di svolta a sinistra dei veicoli provenienti da via Paglia e via Ghislanzoni;

- l’obbligo di svolta a destra dei veicoli provenienti da via Zambonate;

- il transito alternato consentito solo ai mezzi ATB (questa mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e facilitare il traffico).

Questa fase durerà qualche giorno e sarà necessaria per la posa dei cubetti di pietra sulla parte rimanente degli attraversamenti pedonali di via Tiraboschi: alla posa seguirà un periodo di consolidamento della pavimentazione, alcuni giorni in cui sarà necessario mantenere chiusa l’area di cantiere. Seguirà l’ultima fase dell’intervento, ovvero l’asfaltatura definitiva di tutta la via.

La previsione è quella di ultimare i lavori entro il 6 agosto prossimo: si concluderà così il piano di valorizzazione della via voluto dall’Amministrazione comunale e dai commercianti del centro e avviato lo scorso anno. Le lavorazioni in corso sono infatti quelle che non era stato possibile mettere in campo nel 2020 e che il Comune di Bergamo aveva previsto di realizzare nella finestra estiva 2021.

Conclusi, invece, i lavori di asfaltatura di via dei Caniana, di via XXIV maggio e di Largo Barozzi: partono nei prossimi giorni i lavori – notturni – per l’asfaltatura del tratto di viale Papa Giovanni tra piazzale Marconi e l’incrocio con via Mai e via Paleocapa.

La mappa dei lavori in corso del Comune di Bergamo:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18D-V6P8z27U4SdXHjeWWnArf6deMwyIp&usp=sharing

