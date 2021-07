Viaggio in un cantiere per scoprire in Tv costi, materiali e tempi dei lavori con il Bonus 110% Guarda il nuovo video di BonusCasa: vi porterà in un cantiere reale e con la guida di un nostro esperto si potrà scoprire ogni dettaglio del progetto e dei lavori coperti dalla maxi detrazione: un cantiere a costo zero

Viaggio in un cantiere del Bonus 110%. E con sorpresa è uno di quei cantieri a costo zero: la maxi detrazione riesce a coprire per intero tutti costi del progetto e a non far sborsare nemmeno un euro a nessuno dei 21 condomini che abitano l’edificio.

È questo il tema al centro del nuovo video di BonusCasa: un viaggio fra costi, materiali, tempi e rincari di un progetto di riqualificazione di un immobile estremamente energivoro.

A guidare questo viaggio nel cantiere, fra i lavori e fra i ponteggi è il nostro esperto, l’ingegnere Costante Bonacina, e sarà l’amministratore del condominio, Claudio Gagliardi, a spiegare come ha gestito l’organizzazione del lavoro, gli aspetti amministrativi e i rapporti con le famiglie che abitano l’edificio. A cominciare dalle regole per gestire le assemblee condominiali.



Si tratta di un vero e proprio affondo sulle tecniche utilizzate, sui materiali impiegati e su tutti gli accorgimenti da tenere in considerazione per realizzare un progetto integrato e completo sfruttando per intero l’opportunità della maxi-detrazione fiscale: un progetto dal valore di 1,6 milioni di euro, che comprende interventi, oltre al lavoro trainante del cappotto termico, anche la sostituzione dei serramenti e l’installazione di un impianto fotovoltaico condominiale.

Tutto senza spendere sostanzialmente un euro.

Tutto questo, spiegato in ogni dettaglio, nel nuovo video BonusCasa: guarda l'ultimo aggiornamento delle regole che governano il maxibonus 110%.

