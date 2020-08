(Foto by Colleoni)

La corsia ciclabile in via Baioni (Foto by Colleoni)

Viaggio nella Bergamo su due ruote

La prima puntata su L’Eco in edicola oggi In bici, tra potenzialità, strategie e rischi. Su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 5 agosto la prima puntata dell’inchiesta che cercherà di mettere in luce tutti gli aspetti.

Si comincia con le corsie ciclabili che tanto stanno facendo discutere in città e che, annuncia l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Stefano Zenoni, saranno estese anche ad altre vie. Nell’attesa dei monopattini che dovrebbero debuttare a fine agosto, massimo inizio settembre: saranno un migliaio, «sicuri e controllati da app». Questi i temi affrontati nell’approfondimento di due pagine su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 5 agosto, prima puntata di un viaggio nella Bergamo che pedala e che prova ad immaginare una mobilità alternativa, dolce e anche ecologica. Un’inchiesta che parte con le ultime novità di Palafrizzoni e che proseguirà con ulteriori approfondimenti, in diverse puntate sulle pagine de L’Eco di Bergamo. Continuate a seguirci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA