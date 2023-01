Viale Roma chiusa, mattinata di traffico intenso in città e cominciano a cadere i primi fiocchi di neve

I lavori in corso per la l’allestimento del maxi palco dell’inaugurazione di sabato della Capitale della Cultura con la chiusura di via Roma sta creando qualche difficoltà negli spostamenti per gli automobilisti soprattutto nelle ore di punta della mattina , ma non solo. Una giornata che secondo le previsioni del tempo sarà caratterizzata anche dalla caduta di qualche fiocco bianco anche in pianura.

Code più lunghe del normale si segnalano in tutte le direttive in entrata in città: su via Corridoni da Torre Boldone, in Città Alta su via San Tomaso con code fino alla fontana del Delfino, ma anche su via Cessare Battisti e via Baioni e nelle zone centrali in prossimità dei Propilei, in particolare su viale Papa Giovanni e via Tiraboschi e via Mai.