Vietato giocare a calcio in strada

Vigili sequestrano la palla ai bambini È successo in Piazza Pontida mercoledì sera.

Metti una bella serata d’estate (e che serata, la prima mondiale...anche se l’Italia non c’è). Metti una delle piazze più vive e amate della città e un gruppetto di ragazzini che tirano due calci a un pallone. Passa di qua, tira, prendi tu ma la palla rotola in strada mentre un pony pizza sta attraversando e dietro c’è un’auto dei vigili. Gli agenti si fermano, si avvicinano al gruppo e sequestrano il pallone. «Questo lo prendiamo noi» avrebbero detto ai bambini, 9-10 anni a testa. Un po’ come faceva la mamma quando da piccoli si giocava con la palla in casa e si rischiava di mandare in frantumi il vaso prezioso e allora scattava il ritiro.

