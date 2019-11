Villaggio degli sposi, malore in strada

Muore cinquantaduenne della Valtaleggio Nella mattinata di lunedì 11 novembre in piazzale Visconti. vani i soccorsi.

Un uomo è morto nella mattinata di lunedì 11 novembre a Bergamo, in piazzale Visconti, zona Villaggio degli Sposi, tra via Grossi e via Sant’Ambrogio. L’uomo, 52 anni, proveniente dalla Valtaleggio, era in zona per incontrare alcuni conoscenti quando si è sentito male. Vani i tentativi di rianimarlo dei soccorritori. Sul posto gli uomini della Questura.

