Villaggio degli Sposi, torna la camminata «Sorridimi» per abbracciare i bimbi in ospedale

Giulia Gabrieli diceva: «Il fatto è che la gente ha paura della malattia, della sofferenza. Se gli altri ci stanno vicino, ci vengono accanto, ci mettono una mano sulla spalla e ci dicono “Dai che ce la fai!”, è quello che ci dà la forza di andare avanti». È con queste parole ben in mente che, dopo due anni, ritorna l’appuntamento con la camminata solidale «Sorridimi» proposta da Il Sorriso di Gaia in collaborazione con l’associazione conGiulia Onlus , parrocchia di San Giuseppe, Villaggio Sposi e l’associazione Amici di Frate Cecilio.

«Sorridimi» è una camminata non competitiva, facile e adatta a tutti che si snoda attorno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in un simbolico abbraccio ai bambini e ai ragazzi ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica ai quali sono rivolti i numerosi progetti di conGiulia Onlus e per i quali è stata organizzata l’iniziativa. Un modo per prendersi cura e per non lasciare soli loro e le famiglie che li accompagnano.