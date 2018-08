Villeggiante attaccato dalle vespe

Soccorso in elicottero a Piazzatorre Un 45enne stava facendo una passeggiata in località Torcole: punto diverse volte dagli insetti si è sentito male.

Un villeggiante è stato punto da alcune vespe mentre era a passeggio alle Torcole di Piazzatorre e si è sentito male: soccorso, è stato portato per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco. Sul posto sono arrivati i pompieri del nucleo speleo alpino fluviale, gli uomini del Soccorso alpino, l’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, pare che l’uomo, un quarantacinquenne bergamasco in villeggiatura a Piazzatorre, fosse uscito per una passeggiata con i suoi due cani da caccia: alcune vespe lo hanno raggiunto e punto in diverse zone del corpo. Pare a questo punto che il 45enne abbia cominciato a stare male: avrebbe infatti raccontato che gli girava la testa e che gli mancava il respiro. Non solo: una volta ripresosi, non era più in grado di orientarsi e di ritrovare la via di casa. Ecco allora la richiesta di soccorso che lo stesso villeggiante ha fatto al numero unico di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA