Violenta grandinata nell’Alto Sebino

Statale 42 allagata a Pianico - Foto e video Violenta grandinata sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto a cavallo tra Val Cavallina e Alto Sebino. Strade allagate tra Pianico e Lovere: in azione i volontari. Per lunedì 31 agosto ancora meteo instabile.

Violenta grandinata sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto a cavallo tra Val Cavallina e Alto Sebino. La nuova ondata di pioggia, vento e grossi chicchi di grandine si è abbattuta intorno alle 14 di oggi in particolare su Fonteno, Grone, Pianico, Lovere, Casazza e Zandobbio fino a Bagnatica e Brusaporto.

Endine imbiancata

Fonteno

I Colli di San Fermo

I Colli di San Fermo, diradate le nubi, sono riemersi completamente imbiancati. Il gruppo Facebook Statale 42 Valcavallina Bg segnala la chiusura della statale 42 all’altezza di Pianico. Strade allagate e auto bloccate nell’acqua alta al sottopasso tra Pianico e Lovere, gallerie con mezzo metro d’acqua tra Sovere e Piangaiano. La statale 42 è stata riaperta grazie al lavoro dei volontari ma si registrano lunghe code all’altezza di Pianico.

Un volontario a Luzzana raccoglie la grandine

Il sottopasso tra Pianico e Lovere

Gruppi WhatsApp:Uscita vallata a endine, traffico bloccato Pubblicato da Statale 42 Valcavallina Bg su Domenica 30 agosto 2020

Negli ultimi due giorni è stato però incessante il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco: in Lombardia e Veneto si sono registrati oltre mille interventi per alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti. La Protezione civile indica per tutta la giornata di oggi un allerta arancione su tutto il territorio lombardo.

Il cielo su Bergamo nella foto di Fabio Mazzoleni

Secondo gli esperti di 3Bmeteo anche la giornata di lunedì 31 agosto sarà all’insegna del tempo fortemente instabile a tratti perturbato sull’Italia a causa di una seconda perturbazione in parte derivata dalla prima ma associata soprattutto alla formazione di una bassa pressione sul Nord Italia con minimo sull’alto Tirreno. Questo fronte colpirà ancora le regioni centro settentrionali ma i temporali riusciranno a interessare anche parte del Sud.

Clima decisamente autunnale sulle regioni centro settentrionali con temperature inferiori alle medie stagionali e valori mattutini anche sotto ai 15°C su Valpadana e valli del Centro. In questo contesto si inseriranno ancora delle piogge, abbondanti e talora forti a carattere temporalesco tra bassa Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, più isolate al Nord ma con locali recrudescenze convettive pomeridiane soprattutto tra Emilia Romagna e Triveneto quando saranno possibili fenomeni più diffusi.

