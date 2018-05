Via Angelo Mai allagata in una foto di archivio

Violento nubifragio sulla Bergamasca

Ancora disagi ad Algua: strada chiusa Lunedì mattina intorno alle 6.30 si è scatenato un nubifragio sulla città di Bergamo e anche in altre zone della provincia. Nel tardo pomeriggio di domenica 27 maggio era toccato alle valli, con frani e danni alle strade.

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città intorno alle 6.30 di lunedì 28 maggio. La pioggia, caduta in modo incessante per qualche minuto, ha causato problemi alla rete di scolo delle acque. Alcune vie della città si sono allagate, come via Angelo Mai all’altezza del liceo Secco Suardo. In quel tratto già in passato si sono verificati allagamenti.

Ore 7.45 - Incidente ad Albino, sulla strada provincia all’altezza del centro edilizia. Traffico bloccato.

Ore 7.24 - Ancora problemi in Valserina a causa della pioggia caduta nelle prime ore del mattino di lunedì. Strada chiusa ad Algua: i tombini non riescono a contenere l’acqua e le strade sono allagate proprio come domenica sera.

Ore 7.14 - Traffico rallentato anche in circonvallazione a causa della pioggia. Attenzione alle code dal rondò delle valli fino allo svincolo dell’autostrada.

