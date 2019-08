Violento temporale a Bergamo - Video

Nel weekend torna l’anticiclone africano Altra giornata di instabilità: nuovi danni al PalaFacchetti a Treviglio, Spirano senza corrente. Il video di 3bMeteo. Nel weekend torna l’anticiclone africano.

«Un monsone» con pioggia e vento si è abbattuto nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto su Bergamo e provincia e temperature crollate di 7-8 gradi. Dopo la perturbazione di ieri, un altro pomeriggio di maltempo si è abbattuto sulla nostra provincia. Nella Bassa, a Treviglio, nuovi distaccamenti dalla copertura del PalaFacchetti senza aver provocato danni per una tromba d’aria che ha colpito la città. Alberi abbattuti a Martinengo e a Spirano e Mornico diversi quartieri sono rimasti senza la corrente elettrica. A fare più danni il vento forte.

Albero abbattuto sul viale del Santuario a Caravaggio

Il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini intanto ha fatto chiudere per sicurezza il viale del Santuario, dal semaforo fino a Porta Nuova. Si segnala anche un allagamento sullo svincolo dell’asse di Bonate Sopra con lunghe code: allagate entrambe le corsie, auto in fila in direzione Mapello.

Nel video postato sulla pagina Facebook di 3BMeteo il commento del meteorologo in diretta.

Prepariamoci però a una nuova e più intensa fase di forte caldo che arriverà sull’Italia a partire dal weekend. L’approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna incurverà il fronte sub tropicale che investirà progressivamente tutto il Mediterraneo centrale dalle Baleari alla Sardegna finendo poi con l’interessare anche tutta la Penisola, questa volta anche il Centro e il Nord. Durerà 3-4 giorni con picchi al Centro-Nord nella giornata di lunedì e al Sud da martedì 13 agosto.

Temperature in aumento già dalla giornata di sabato quando si potranno iniziare a toccare i 37-38°C in Sardegna, sulle interne della Toscana e del Lazio, in Umbria e su buona parte della Val padana ma sarà tra domenica e i primi giorni della settimana di Ferragosto che si raggiungeranno i picchi più elevati. Già domenica si potranno localmente toccare i 40°C sulla Toscana interna. in Umbria, sulle interne della Sardegna e parte del Sud soprattutto il Tavoliere. Lunedì i 40°C potranno raggiungere diverse località della Val padana, soprattutto l’Emilia Romagna poi martedì il gran caldo si trasferirà al Sud con 40°C in Puglia, Basilicata e Sicilia orientale.

Dal punto di vista meteorologico poco o nulla da segnalare. Il bel tempo sarà protagonista per gran parte del fine settimana con ampi spazi di cieli sereno da Nord a Sud, salvo qualche isolato fenomeno venerdì sull’Appennino settentrionale nonché domenica sulle Alpi centro occidentali. Da segnalare anche qualche residuo addensamento marittimo sul basso versante tirrenico e qualche annuvolamento in più domenica a ridosso dei rilievi del Nord.

