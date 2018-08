Violento temporale nella notte

Vigili del fuoco in azione Molti interventi dei vigili del fuoco in Bergamasca per allagamenti e piante cadute nella notte a causa del violento temporale.

Rami caduti in mezzo alla strada, allagamenti, tombini intasati. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato per rimediare ai danni causati dal violento temporale che si è abbattuto sulla provincia di Bergamo. Come spesso nell’ultimo periodo, dopo una giornata calda ecco arrivare il maltempo con una perturbazione intensa. Anche per la serata di sabato sono previsti piovaschi, ma gli esperti meteo assicurano che non dovrebbero esserci temporali come nella notte tra venerdì e sabato.

