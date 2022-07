Visite e ricette, dal 1° agosto chi è senza medico può prenotare l’appuntamento in farmacia

Contro la carenza di medici sul territorio bergamasco, da agosto verrà esteso anche agli utenti del territorio «orfani» di un dottore di base il modello del servizio sperimentale messo in atto per la Continuità assistenziale stagionale («Cas», che riguarda i turisti). Il progetto «Cad diffusa» entra infatti nella seconda fase operativa. Gli assistiti senza medico di assistenza primaria (Map) assegnato, da lunedì 1° agosto, potranno prenotare un appuntamento per visite non urgenti o emissione di ricette o certificati presso un medico aderente all’iniziativa, rivolgendosi alle farmacie sul territorio. «Grazie a una proficua interlocuzione con le rappresentanze dei medici di medicina generale e la disponibilità di molti Map – si legge in una nota dell’Ats – è stato possibile organizzare un servizio in grado di dare una risposta alle esigenze di assistenza sanitaria dei cittadini bergamaschi. Ats Bergamo ha implementato una collaborazione con Federfarma, attraverso la quale le farmacie si occuperanno della prenotazione delle prestazioni». L’assistito senza Map potrà rivolgersi alle farmacie le quali, attraverso l’utilizzo di un software appositamente predisposto, visualizzeranno l’agenda del professionista disponibile più vicino, prenotando l’appuntamento.