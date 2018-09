Visite senologiche gratuite con la Lilt

Ecco come prenotarle in Bergamasca Sono ancora disponibili visite senologiche gratuite messe a disposizione dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, sezione di Bergamo, in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate della provincia con 22 punti erogativi.

Per prenotare l’appuntamento è necessario accedere al sito www.legatumoribg.it e seguire una semplice procedura guidata. Giuseppe Chiesa, presidente Lilt Onlus ricorda che il tumore della mammella rappresenta il 28% delle patologie oncologiche che colpiscono le donne; in Lombardia ci sono 9000 nuovi casi all’anno e in provincia di Bergamo circa 800.

«Il dato preoccupante è rappresentato dall’abbassamento dell’età di comparsa della malattia: il 35% dei casi riguarda donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni; per questa ragione - conclude Lucia De Ponti, segretario Lilt Onlus- invitiamo le giovani donne a sottoporsi a questo semplice esame gratuito». La prevenzione e la diagnosi precoce sono le armi indispensabili per sconfiggere questa patologia che già oggi, se diagnosticata per tempo può essere guarita in oltre il 90% dei casi.

