Voglia d’estate in città

Ecco il cartellone degli eventi Entra nel vivo Bergamo Estate 2019 e si aprono gli spazi estivi Gate, Edonè e Polaresco. Ecco il programma.

Anche quest’anno con gli inizi di giugno si apre la stagione estiva di Bergamo Estate 2019 e degli spazi estivi con musica, sport all’aria aperta, cinema e teatro alla portata di tutti. Per chi ama il cinema, iniziano le proiezioni organizzate da Lab80 Film, venerdì 7 giugno in Piazza Pacati a Monterosso, mentre al Lazzaretto il 9 giugno alle 14 spettacolo teatrale organizzato da Alchimia.

Molte le attività sportive all’aperto, sperando in un arrivo della primavera: dal Basket allo Spazio Goisis il 1 giugno, allo Yoga dolce al Parco Quintino il 4 giugno.

Ogni giovedì al Parco della Trucca c’è la manifestazione annuale da 0 a 10.000, mentre l’8 giugno in centro città si svolgerà la Notte Bianca dello sport organizzata dal Distretto Unico del Commercio.

Il 9 giugno in Piazza Vecchia si svolgerà il Palio di Città Alta, con giochi di piazza, parata di trampoli e giocoleria. Sempre in Piazza Vecchia sabato 8 giugno alle 19 la Parrocchia di Sant’Alessandro martire organizzerà un apericena aperto a tutti, mentre a Borgo Palazzo, lo stesso giorno gireremo tra le bancarelle del mercatino dell’usato.

Musica: coinvolgente concerto di musica classica sotto il portico del Palazzo della Ragione il 6 giugno alle 21.00, mentre una gara canora verrà organizzata in Piazza Vecchia, lo stesso giorno.

Si apre anche la nuova stagione estiva degli Spazi Giovanili del Comune di Bergamo: 108 eventi gratuiti, 4 mesi di attività, più di 50 giovani lavoratori coinvolti, più di sessanta collaborazioni con associazioni, gruppi, realtà.

Gli Spazi giovanili daranno infatti vita ad una ricca programmazione di proposte socio-animative gratuite e aperte non solo ai giovani ma a tutti i cittadini interessati: spettacoli teatrali, eventi letterari, cinema all’aperto, dj set, concerti, tornei sportivi, attività dedicate al mondo enogastronomico e molte altre proposte che saranno pubblicate costantemente sul sito www.giovani.bg.it e su Facebook e Instagram Bergamo per i giovani.

L’estate 2019 si annuncia ricca di proposte, con festival musicali, alcuni dei quali vedono anche la partecipazione di artisti di rilievo, dai Sick tamburo nati dall’esperienza dei Prozac + ai M1 Dead Prez & Bonnot (Festival Baleno), da Dan Vapid & The Cheats a Derozer (Punk rock raduno), da Johnny Osbourne (Bergamo reggae sunfest), a John de Leo ex Quintorigo (Gost Music festival), Carlos Rodrigues aka Kabeção (Handpan&Global Music Festival), i Cacao Mental e Los3saltos (Cumbia Festival), Jingles in Trouble, Road of Kicks, Trevisan (Clamore), Davide Shorty (Funkorobic Festiva).

L’Amministrazione comunale, nell’ambito della co-progettazione con il Consorzio Solco Città Aperta e HG80 Impresa Sociale, offre in città tre importanti punti di incontro e riferimento per i giovani e le famiglie bergamasche, valorizzando durante l’estate i parchi in cui sono presenti gli Spazi Giovanili con servizio di somministrazione: Edonè a Redona, Spazio Polaresco a Longuelo, Gate in Malpensata, rispettivamente condotti da Società Nutopia, Doc Servizi Soc. Coop. e Cooperativa Empeiria, incaricate a seguito di selezioni pubbliche di progetti di gestione.

Si tratta di luoghi d’incontro, di cultura, di promozione sociale e di prevenzione, collocati nella fascia periferica cittadina. Gli Spazi sviluppano collaborazioni con realtà e associazioni giovanili, partecipano attivamente alle Reti sociali di quartiere, ospitano costantemente inserimenti lavorativi, tirocini e giovani volontari (collaborando con i progetti comunali BG+ e Giovani Percorsi ), sono attivi sul fronte della prevenzione di comportamenti a rischio (collaborano con Ats/Asst nei progetti Giovani Spiriti, Goodnight e Safe Driver) e sulla promozione di stili di vita sani.

Edonè, Polaresco e Gate fanno parte del network degli Spazi Giovanili (insieme a Vaku Project Space, Co.so Coworking sociale, Teatro Caverna e agli Spazi Giovanili di Monterosso, Boccaleone, Celadina e Grumello), una rete di spazi di natura diversa che operano in contesti giovanili, condividendo competenze e una visione sul mondo giovanile: sono spazi inclusivi, sperimentatori, promotori di cultura.

ESTIVO EDONÈ “TUDI FRUDI SUMMER 2019”

Fino al 22 settembre

Come ogni anno Edonè sboccia con l’arrivo dell’estivo, trasferendosi nell’adiacente Parco Sud di Redona, mai così grande e stellare.

Prosegue il costante impegno a mantenere prezzi bassi ed accessibili a tutti, senza rinunciare alla qualità: i rinomati hamburgher, o la pizza d’autore de Il Galletto D’oro ne sono una prova. Numerosi eventi di livello internazionale di ogni tipo: concerti, cinema, attività sportive, mostre. Ce n’è per tutti i gusti!

Quest’anno l’estivo avrà come parola chiave il rispetto per l’ambiente, in quanto verrà eliminata completamente la plastica, e per le diversità di ogni tipo: tutti sono i benvenuti a Tudi Frudi, ed avranno il loro trattamento di riguardo. Senza dimenticare il costante lavoro nel sociale che da sempre contraddistingue lo Spazio Giovanile di Redona: anche quest’anno, verranno effettuati numerosi inserimenti lavorativi di giovani con fragilità, a cui viene dedicato tempo e risorse per sostenerli nella loro crescita.

Le novità di quest’estate: è stato abbattuto il muro dell’ex cimitero, il parco è più grande e ci saranno più posti a sedere! Redona 24124, il vecchio bus dell’atb convertito a bar, avrà una nuova location nel parco e sarà presente un allestimento 3D (luci, proiezioni). I gestori di Edonè, inoltre, dedicheranno più spazio ed attenzione ai bambini grazie all’allestimento di un’area bimbi e la programmazione di eventi a loro dedicati a partire dal 31 maggio!

I grandi eventi:

Clamore 2019 (7-8-19 giugno) – Funkorobic Festival (21-22 giugno) – Bergamo reggae sunfest (27-28-29-30 giugno) - Punk rock raduno (11-12-13 -14 luglio)

E da quest’anno la sagra è raddoppiata: tutti conoscono ormai la sagra di Edonè MADE IN BG - Sagra del Casoncello (dal 13 al 25 agosto). Quest’anno esordirà anche la prima SAGRA TERRONA, per valorizzare anche il sud e le sue prelibatezze (dal 18 al 28 luglio)!

ESTIVO GATE 2019

Fino al 29 settembre

Lo Spazio giovani Gate si rinnova in occasione dell’inizio della stagione estiva a partire da venerdì 31 Maggio. L’estivo in Malpensata, all’interno del Parco Ermanno Olmi si concluderà il 29 settembre. Resterà aperto tutti i giorni fino alle 24 (venerdì e sabato fino alle 02.00).

Quest’anno la scelta della gestione mira a creare all’interno del parco un contesto aggregativo destinato a giovani, famiglie ,adulti e bambini che valorizzi il luogo, polmone verde al centro della città, affinché le proposte possano essere accolte e godute sfruttando anche la bellezza del parco.

I servizi di GATE per l’occasione si ampliano, trasferendosi con servizio bar , chiringuito e cucina all’aperto.

La novità di quest’anno legato all’offerta culinaria è l’introduzione dei “PANINAZZI” , panini farciti con prodotti a km 0, prodotti biologici e di caseifici locali.

Come ogni estate non mancheranno eventi di carattere culturale e musicale che vedranno alternarsi rassegne jazz, spettacoli teatrali, esibizioni live di band emergenti e proiezioni cinematografiche. IN PARTICOLARE :

- A giugno, il 21/22/23 per il secondo anno il parco ospiterà BALENO FESTIVAL in collaborazione con Pigmenti Tantemani . Tre giorni di musica con artisti di rilievo (tra gli altri i Sick tamburo), eventi e attività promosse da festival UAU

- A Luglio, il 5/6/7 per il primo anno si svolgerà il festival “le solite al solito”, tre giorni di attività a prevalenza tema femminile. Teatro, laboratori, concerti live, dj set e market saranno le attività che lo caratterizzeranno. In collaborazione con Dlate, Ink club, Suono 1981, Woodoo studio, orlando, Compagnia Trasfigura

In collaborazione con la rete sociale della Malpensata si svolgeranno eventi previsti da Malpensata.net, quali tornei sportivi, giochi per i bimbi, laboratori. Sempre in collaborazione con la rete di quartiere, GATE e il parco animeranno e ospiteranno le attività del Summertime, il Cre dei ragazzi della Malpensata.

Anche nei mesi estivi non mancherà l’appuntamento mensile dei mercatini !

GATE si propone come spazio di aggregazione e socialità all’interno del Parco, con la finalità di coniugare attività di intrattenimento e attività sociali lasciando spazio a giovani, anche in condizioni di fragilità di misurarsi e sperimentarsi in un ambiente lavorativo per maturare competenze professionali e maturare aspetti relazionali.

L’obiettivo di Gate è rendere il PARCO DELLA MALPENSATA, un luogo vissuto e vivibile in cui l’incontro, la relazione e lo svago siano le peculiarità che lo contraddistinguono, in linea con le logiche di integrazione e accoglienza di EMPEIRIA Cooperativa che lo gestisce.

ESTIVO POLARESCO 2019

Inaugurazione: venerdì 7 giugno

Fino al 15 settembre

Riparte l’estivo nella magica cornice dello Spazio Polaresco!

Una nuova gestione per lo Spazio Polaresco!

Da giugno 2019 la gestione dello Spazio Polaresco è affidata a Doc Servizi Soc. Coop., la cooperativa italiana dei professionisti dello spettacolo che da 29 anni promuove un sistema di valore legato all’arte, alla cultura e allo spettacolo con iniziative artistiche che valorizzano il professionismo e la qualità delle produzioni.

Dal 7 giugno al 15 settembre chiudiamo i battenti del locale che ci accompagna per tutta la stagione invernale e ci spostiamo all’aperto, per godere insieme della calda estate bergamasca. Un’estate ricca di eventi, alcuni già visti: Gost Music Festival (dal 20 al 23 giugno), Bmx Contest (13 e 14 luglio), Pollo Metal Fest (dal 19 al 21 luglio), Handpan Global Music Festival (dal 30 agosto al 1 settembre), Polaresco Bowl Party (7 e 8 settembre) . Altri nuovi, freschi e appena sfornati per un 2019 ancora più intenso: Cumbia Festival (14 e 15 giugno) e Rockabilly Rooster Festival (dal 26 al 28 luglio).

Sempre presente il servizio di bar e cucina, con i quali quest’anno ci siamo dati un grande obiettivo! Quello di eliminare completamente la plastica monouso…niente bottigliette d’acqua, niente bicchieri e cannucce, posate e piattini usa e getta…tutto sarà riciclabile e biodegradabile per cui ci servirà il vostro aiuto per far si che tutto funzioni al meglio.

Saremo aperti 7 giorni su 7, dalle 14 alle 2 di notte, con servizio ristorazione dalle 19 alle 24. Tanti nuovi prodotti, un menù estivo rivisitato, fresco e stuzzicante con pizzeria durante tutti i festival musicali. Come ogni settimana non mancherà l’appuntamento fisso con l’AperiPollo, l’aperitivo domenicale col tramonto più bello della citta! Ogni week end almeno due appuntamenti con la musica live, con artisti locali ed esteri che ci porteranno ad esplorare più generi possibili, cercando di soddisfare i gusti di (più o meno) tutti. Appuntamenti culturali, tra cui la rassegna letteraria Un Grande Classico 2019, e di cabaret, aperitivi in lingua e grandi eventi sportivi nel magico skatepark che in occasione della bella stagione verrà ristrutturato permettendoci di ospitare una delle tappe del campionato italiano di skate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA